Bufera social su Bonucci: Vergognati

Voleva solo essere un momento di gioia condiviso con i follower, non pensava Martina Maccari – moglie di Leonardo Bonucci – di scatenare un putiferio sul web per una foto di famiglia. Su Instagram lady Bonucci ha pubblicato un’immagine con tutta la famiglia riunita a festeggiare il 63esimo compleanno di Dino, il padre. Una torta gigante e tutti vicini, grandi e piccoli. Quanto basta per far arrabbiare chi per evitare assembramenti da mesi non vede i propri cari.

Il post incriminato

Nel post su Instagram Martina Maccari scrive: “Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare? happybirthday nonnodino”.

Le spiegazioni ai follower

Dopo aver letto le tantissime critiche dei follower, la moglie del difensore della Juventus ha precisato che loro non escono dal 7 marzo nemmeno per la spesa e che abitano nello stesso condominio con i genitori. Ma non è servito a placare la rabbia di tanti.

Le reazioni sul web

Tantissimi i commenti: “Ho i miei genitori e i miei fratelli che abitano a pochi isolati da me. non li vedo dal 9 febbraio.. complimenti caro Bonucci sei un bell’esempio: bravo” o anche: “Siete stati pessimi! Non vedo mia mamma dal 13 marzo e abita a 200 metri di distanza. La quarantena vale solo per noi persone normali???”.

Anche i tifosi della Juve prendono le distanze: “Ma per voi la distanza non è un obbligo nonostante abitate nello stesso palazzo? Noi siamo 41 giorni che non ci vediamo.. festeggiamo da soli… “. o anche: “Almeno il buon senso di non pubblicare, semplicemente vergognoso, non vedo mia madre da oltre 40 giorni e ha 80 anni e da 60 giorni ho perso papà”.

La difesa

C’è chi usa toni meno duri: “Considerando che in ITALIA la gente non aspetta altro per fare polemica magari la prossima volta non pubblicate un momento così bello ma limitatevi a viverlo e a stamparlo nell’album fotografico della vostro cuore….. ” o anche: “Io non ho mia madre vicina, ma se la avessi avuta.. che abitava nel mio stesso palazzo.. eccome se la vedevo! Dopotutto e’ come fare la quarantena nella stessa casa” e infine: “Sarebbe stato intelligente evitare di pubblicare un post con la famiglia riunita e ammassata…era chiaro che avreste suscitato polemiche”.

SPORTEVAI | 19-04-2020 10:45