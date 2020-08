Bufera su Bargiggia: Milan, progetto da fallimento

La fumata bianca sembra davvero arrivata: manca solo l’ufficialità ma l’accordo tra il Milan e Ibra è stato trovato. Lo svedese sarà il centravanti rossonero anche nella prossima stagione dopo il lungo tira e molla sulle cifre dell’ingaggio. Tra bonus e malus l’intesa è stata raggiunta e tutti sembrano felici e contenti tant’è che ci si diverte a capire quale sarà il numero di maglia del bomber l’anno prossimo. Tutti o quasi tutti perché ad esempio Paolo Bargiggia giudica in maniera negativa l’operazione.

Per Bargiggia calcio italiano alla frutta

Il giornalista di Mediaset parte dall’affair-Ibra per coinvolgere tutto il calcio italiano. Su twitter Bargiggia boccia tutto e scrive: “Un Sistema Calcio come quello italiano che arriva ad offrire 7 milioni di euro NETTI ad un giocatore di 39 anni, sia pure Ibra, è destinato al fallimento”.

Poi rincara la dose: “Anche se, dal punto di vista sportivo in default lo è quasi, visti i risultati. Solo Vecchi a fine carriera facciamo girare. Intanto gli altri vincono le coppe”.

Tifosi divisi sui social

Una frangia di tifosi che la pensano come Bargiggia c’è: “In linea di principio puoi anche aver ragione.. Ma è palese che anche a 40 anni è di un altro livello rispetto a tutti gli scarponi che ci sono in seria a di 20 e rotti anni, Belotti/Petagna? Se questi sono il futuro siamo messi bene” oppure: “Sono pienamente d’accordo. Però lei è una voce fuori dal coro. I suoi colleghi delle paytv ci sguazzano in queste commedie tra giocatori strapagati e società senza vision calcistica. Nessuno parla più di calcio vero in TV”.

C’è chi scrive: “Un sistema calcio sempre più schiavo dei procuratori aggiungerei, e questi sono i risultati..” e chi se la prende con Ibra: “Che scandalo…ma pure lui Ibra, come non si vergogna,giustamente dietro lui c’è la regia del pizzettaro Mino Raiola che a suon di questi contratti davvero rovina il calcio”.

I rossoneri si schierano con Ibra

La maggioranza dei fan del Milan però si schierano col bomber: “E quanto vuoi dare ad ibra 1000€ al mese? Reputo più scandalosi i milioni dati ad alcuni elementi che 10 anni fa avrebbero giocato in serie B” o anche: “Prende meno di quello che avrà Higuain l’anno prossimo giocando o non giocando” oppure: “Giocatore che ha fatto la differenza e cambiato la mentalità di un gruppo. Ok “.

Fioccano le reazioni: “Meglio comprare Piatek a 40 milioni vero? Oppure Higuain a 18 per metà stagione…. mah” e ancora: “Non sono d’accordo, Ibra prende solo il doppio di Balotelli” e infine: “Non sono giocatori, sono celebrità e quindi immortali, senza età. A Milano non potete capirlo. L’unico che l’ha capito è Silvio”.

