Bufera su Cassano: i tifosi dell'Inter in rivolta sui social

E passi per una critica a Conte, e va bene una contestazione tattica ma se diventa una persecuzione e un tiro al bersaglio contro l’Inter proprio no. Cassano è stato un beniamino dei tifosi nerazzurri ma da quando, di recente, ha iniziato a contestare tutto e tutti nella Beneamata ha perso gradimento. L’ultima sua uscita, nella Bobo tv di Vieri su twitch, ha lasciato attoniti tutti, come pure era accaduto in passato.

Cassano stronca Barella

Dopo aver detto che l’Inter ha battuto la Juve soprattutto per i demeriti dei bianconeri, Cassano ha stroncato uno dei nuovi idoli interisti, ovvero Barella: “non mi piace. Il mio prototipo di giocatore ha grande qualità e intelligenza: Barella può stare in una grande, ma non mi piace e non mi esalta. Mi piace di più Locatelli, è un giocatore forte di grande qualità: io nella mia squadra prendo Locatelli. Anche Sensi mi piace di più di Barella”.

I tifosi dell’Inter rinnegano Cassano

Fioccano le reazioni sui social e la maggioranza si schiera contro FantAntonio: “Ragazzi, Antonio Cassano: Fallimenti calcistici Roma Real Milan Inter Samp. Fallimenti televisivi: Tiki Taka (fallire li ce ne vuole). Nel calcio non lo vuole nessuno Solo Bobo perché amico lo fa parlare per tenerezza” o anche: “Non è la prima che spara Cassano sull’Inter. Nelle live che ho visto ha dato piedi di merluzzo a Lukaku, Bastoni scarso, Barella non gli piace, l’Inter non ha gioco, e sicuramente me ne sfuggono alcune…”.

I fan nerazzurri difendono Barella

Fin quando criticava Conte poteva anche passare, ma ora no: “Perchè Barella ha quella cosa che a cassano è sempre mancata…la Grinta” oppure: “ahahah ma Cassano ha mai capito qualcosa di calcio?” e ancora: “Ma a Cassano cosa è successo? Tutto un tratto ha iniziato a tirare m… sull’Inter”.

Il voltafaccia del barese non si spiega: “Quando Cassano dice “Non so se è stata una grande Inter o una pessima Juve” fa capire con che superficialità analizza le cose. È stata una pessima Juve anche grazie al fatto che l’Inter è scesa in campo come si deve: se avessimo giocato come l’anno scorso non sarebbe finita così” o anche: “Cassano è un altro che ormai parla per partito preso” e ancora: “Ormai è troppo dentro un personaggio” e infine: “Cassano costantemente controtendenza (e contro ogni logica) solo per un po’ di visibilità”.

SPORTEVAI | 20-01-2021 11:12