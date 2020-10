Bufera su Dazn, milanisti furiosi: Vergogna

E’ stato come divorarsi un libro giallo ed arrivare alla pagina finale in cui si rivela l’assassino e scoprire che è stracciata ed illegibile. Il rocambolesco successo all’ultimo rigore del Milan sul Rio Ave, che ha consentito ai rossoneri la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, ha riservato anche un colpo di scena esterno. Si può ben dire luci e ombre sul Milan, perché Dazn – che aveva i diritti dell’evento – si è bloccata proprio sul rigore decisivo parato da Donnarumma (e in alcuni casi anche già da quello precedente di Kjaer) lasciando col fiato sospeso tifosi e appassionati che hanno scoperto in largo ritardo l’esito finale del match.

Condò si sofferma sul risultato

Paolo Condò ha preferito soffermarsi sull’aspetto emotivo della gara e su twitter scrive: “Da oggi l’umanità si divide in due gruppi: chi ha visto i rigori di Rio Ave-Milan, e chi ha mantenuto intatta la propria sanità mentale”.

I tifosi del Milan urlano vergogna

Di diverso tenore le reazioni dei tifosi rossoneri che, oltre ad essere rimasti delusi dalla prova della squadra, attaccano Dazn: “Già il segnale è in ritardo di circa 40 secondi, e questa cosa di per se è scandalosa, ma far saltare la trasmissione sull’ultimo rigore è qualcosa di inconcepibile” o anche: <<Mai vista una serie di rigori così.>>(cit. DAZN) Infatti è saltato il collegamento”.

C’è chi posta il fermo immagine del tiro finale con Donnarumma in volo e scrive: “Questa è stata l’ultima immagine che ho visto prima che della perdita di segnale. Gol? Parato? Cosi per 5 minuti, grazie Dazn” mentre un altro osserva: “Certo, se avessi potuto vederlo in diretta sarebbe stato meglio”.

La rabbia dei fan è incontrollabile: “Paghiamo un sacco di soldi tra abbonamento Sky e DAZN per vedere le partite e vi permettete il lusso di non farci vedere l’ULTIMO RIGORE decisivo. Vergognatevi” o anche: “Vergogna davvero, blocco proprio prima dell’ultimo rigore, menomale che non avete preso le coppe altrimenti eravate capaci di rifarlo anche con una finale di Champions’ o Europa League” e ancora: “E quando ormai pensi di aver visto tutto, ecco che Dazn si blocca, con la palla ovale del rigore di Kjaer a mezz’aria fra il dischetto e la porta per così tanti minuti che Holly e Benji levateve proprio” e infine: “Peggio di uno che ti racconta la barzelletta e non ricorda il finale. Dilettanti”.

SPORTEVAI | 02-10-2020 08:48