Bufera su Pioli per le sue frasi sugli arbitri, tifosi in rivolta

23-04-2022 16:08

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non era mai stato così esplicito Stefano Pioli. Evidente che l’amarezza per quanto accaduto in coppa Italia contro l’Inter, quando dopo aver rivisto le immagini del gol annullato a Bennacer si è anche tolto l’auricolare abbandonando il collegamento per le interviste, non è ancora passata. Il tecnico del Milan alla vigilia della gara con la Lazio ha lasciato parecchi di stucco rispondendo a una domanda sulle vicende arbitrali.

Pioli spera che si riequilibrino torti e favori per il Milan

La domanda in conferenza la pone Franco Ordine che dice: “Dando per scontato il luogo comune secondo cui tra torti e favori alla fine della stagione i conti tornano cosa deve succedere da qui a fine campionato perchè tornino i tuoi conti?”.

La risposta è secca: “Nella tua domanda c’è la mia risposta, in queste 5 partite bisogna che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi”.

I tifosi attaccano Pioli per le parole sugli arbitri

Scoppia la bufera sui social: “Pioli chiede in conferenza stampa ufficialmente l’aiuto arbitrale, siamo al grottesco solo a pensarlo se poi non fosse invece una storia vera” o anche: “La tensione per un finale di campionato incertissimo (che il Milan ha tutte le chance di vincere meritatamente) porta anche una persona perbene come Pioli, che sente evidentemente il peso di non aver mai vinto nulla, a uscite alquanto discutibili”.

C’è chi attacca duramente: “Dichiarazioni da ufficio indagine se dovesse mai succedere qualcosa di non chiaro contro l’Inter. Pioli ha perso la testa, si ridimensioni questo personaggio, diffamazione grave per squadra, per società e per lo sport”.

Pioli da fermare secondo il web

Il web è scatenato: “Per me un allenatore che dice determinate cose va fermato prima ancora di farlo sedere in panchina domani. E prima di fermare l’allenatore, bisogna fermare il giornalista che gli ha fornito l’assist” e ancora: “Per Pioli da qui alla fine il Milan dovrà essere favorito nelle decisioni arbitrali…ma ci sta questo!!?”

Fioccano le reazioni: “Invoca favori arbitrali, vederli così ridotti non ha prezzo”.Infine un commento di un tifoso del Milan: “Grande mister una frecciata più idonea non poteva esserci!”.