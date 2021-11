Bufera su Sarri, i tifosi della Juventus non gli perdonano una frase

21-11-2021 08:27

L’amore non era mai sbocciato in un anno intero, anzi, ma da ieri per i tifosi della Juventus Maurizio Sarri non è solo uno dei tanti ex allenatori che non ha convinto, è proprio un nemico. Dopo la franca vittoria dei bianconeri all’Olimpico, anche se solo grazie a due rigori, il tecnico della Lazio ha fatto ricorso come sempre a una serie di giustificazioni, ha battezzato come un rigorino quello che ha sbloccato la gara ma soprattutto ha preso le distanze dai tifosi della Juve che l’hanno beccato durante la gara. Una frase in particolare ha colpito l’amor proprio dei fan bianconeri: “Dei tifosi della Juventus non me ne frega niente non sono juventino”.

Ravezzani stronca Sarri: Patetico

Il primo ad accendere la miccia sui social è Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia scrive su twitter: “Trovo patetici gli allenatori che perdono senza fare un tiro in porta e tutto quello che sanno dire è che non c’era un rigore solare. Sarri non cambierà mai. Resta il solito dubbio: come ha potuto la Juve legarsi a un personaggio così? Cosa è passato per la testa ai dirigenti?”

I tifosi della Juve massacrano Sarri sui social

Fioccano i commenti sul web: “Perde senza mai tirare in porta e trova scuse patetiche. Dice che dei tifosi della sua ex squadra non gliene frega niente. Uno stile che manco in seconda categoria. Miracolato ad essersi seduto sulla nostra panchina” o anche: “Il più grande sbaglio…la scelta di Sarri”, oppure: “Sarri, il più scarso ed inadeguato allenatore che la Juve abbia mai avuto!”.

C’è chi scrive: “Su Roma specie zona Formello si prevedono banchi di nebbia anche fitti causati da fumate incredibili di un certo uomo in tuta. Difficile che si diradino prima di 1 mese. Ah 0-2 è finita Maurizio” e poi: “Spessore umano 0, tecnico 2 e sono stato buono. Se penso che a questo individuo abbiamo dato circa 15 milioni di euro netti mi viene l’orticaria” e ancora: “Nessuno più di lui riesce a negare l’evidenza in questo modo. Per fortuna lo hanno mandato via dalla Juve”.

Il web è un fiume in piena: “Arrogante, presuntuoso e ignorante” e infine: “Ancora non riesco ad accettare che questa macchietta sia stato allenatore della Juventus. Era un omino prima, è un omino adesso, lo sarà sempre.

livoroso e disonesto intellettualmente, sempre impresentabile. Ma come hanno fatto a permettergli di entrare a casa nostra?”.

