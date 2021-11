Bufera sulla coppia Pardo-Ambrosini per la telecronaca di Roma-Milan

01-11-2021 10:20

Non c’è solo Maresca al centro delle polemiche dopo il big-match di serie A tra Roma e Milan. Se l’arbitraggio del fischietto napoletano è stato vivacemente contestato su entrambe le sponde, in particolar modo per i rigori dati o non concessi, ad entrare nel mirino dei tifosi sono stati anche i due telecronisti della partita. A commentare la partitissima dell’Olimpico su Dazn c’era la coppia Pierluigi Pardo-Massimo Ambrosini, sulla carta garanzia di competenza e professionalità ma per molti fan sono stati troppo di parte: il primo pro-Roma e il secondo pro-Milan.

I tifosi attaccano Pardo e Ambrosini per la telecronaca di Roma-Milan

Tantissimi i commenti sui social: “E comunque ieri sera Ambrosini ha superato ampiamente ogni limite di decenza. Pardo, persino Pardo, sembrava imbarazzato in certi momenti” o anche: “La cosa più divertente è stata la lotta tra Pardo e Ambrosini secondo me erano con le sciarpe della Roma e del Milan addosso”, oppure: “Carlo Zampa sarebbe stato meno di parte di Pardo” e ancora: “Pardo imbarazzante, la faccia da funerale nel post partita una goduria”.

C’è chi scrive: “Spett. Dazn da cliente del vostro prodotto calcio e da tifoso del MILAN desidererei che il commento alle partite sia imparziale! Purtroppo invece mi devo sorbire il dott P.Pardo che commenta tutti gli episodi da ultrà della squadra avversaria. Grazie per la Vs attenzione” e poi: “Pardo però a un certo punto mi aspettavo si mettesse a urlare “daje Roma daje”…” e ancora: “Telecronaca subdolamente vergognosa di Pardo. Mai sentito un telecronista far così tanto riferimento alle proteste dei romanisti. Ambrosini a volte imbarazzato per il suo partner”. Un tifoso è lapidario: “Pardo ha fatto l’ultrà della Roma tutta la partita”. Infine la chiosa: “Io l’ho ascoltata per radio, vi assicuro che Pardo è un laziale confronto al radio cronista rai. Ogni fallo fischiato per loro era netto per noi era un invenzione di Maresca. Zaniolo e Pellegrini erano meglio di Maradona e al gol di Ibra piangeva…”

