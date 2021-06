Buffon, due ipotesi per il futuro

Nonostante l’età, Gianluigi Buffon sembra chiaramente intenzionato ad allungare ancora la sua infinita parabola nel calcio giocato.

Archiviata anche la seconda esperienza tra i pali della Juventus, il quarantatreenne portiere si trova attualmente in cerca di una squadra che gli dia l’opportunità la prossima stagione di dimostrare ancora come il momento del ritiro possa attendere.

Proprio in riferimento al suo futuro, Buffon ha rivelato a Tuttosport come, in particolare, siano due le ipotesi che, assieme al suo agente, sta prendendo in considerazione per il 2021/22.

“Il mio futuro è in campo. Ho avuto il dubbio di smettere, ma vado avanti. Perché mi sento forte e sto bene. Mi stimano e l’ho percepito, penso di essere ancora all’altezza. Ho ricevuto tante proposte, che muovono cose diverse in me. L’idea di fare il secondo puntando a vincere la Champions mi ha entusiasmato per un po’, ma poi ho detto no. Il dodicesimo l’ho fatto solo per la Juve” ha affermato con decisione il classe 1978 di Carrara prima di entrare nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le sue prossime destinazioni.

“Resta l’idea di giocare la Champions da protagonista e un ritorno alle origini, al Parma che smuove qualcosa di importante. Vedrò con il mio agente Silvano Martina, a breve sceglieremo” ha dichiarato risoluto Buffon.

OMNISPORT | 15-06-2021 15:47