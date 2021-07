Buffon sbaglia uscita, il popolo del web non perdona

La sua scelta di vita l’ha fatta: dopo un lungo tira e molla diviso tra smetto o continuo Gigi Buffon è tornato alle origini, accettando la serie B col Parma pur di continuare a giocare a dispetto di una carta di identità sempre più ingiallita. Parlando alla Gazzetta Buffon ha riaperto vecchie ferite parlando della sua ex squadra, la Juve, ma ha anche scatenato l’ironia e il fastidio del popolo del web avanzando la sua candidatura per i Mondiali del 2022 in Qatar.

Buffon difende Pirlo

Il portiere, che ha esordito con una sconfitta col Bochum col Parma, si schiera dalla parte di Pirlo e analizza la stagione bianconera in termini positivi dicendo: “Io credo che Andrea, dopo le normali e preventivabili difficoltà dei primi 3-4 mesi, abbia poi preso piena coscienza nel suo ruolo e anche una certa dimestichezza con i giocatori. Gli ultimi 4-5 mesi di Andrea sono stati quelli di un allenatore al 100%. E poi, diciamolo, qualsiasi altra società starebbe ancora festeggiando una stagione positiva come la nostra. E’ apparsa deludente solo perché avevamo alle spalle 9 scudetti e due finali Champions. Ma è una colpa?».

Poi sulla nazionale ecco quello che molti giudicano un’uscita a vuoto: “Quasi certamente Mancini non mi chiamerà, giustamente, ha i suoi uomini e il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un Mondiale in Qatar per continuare a parare e sognare”.

I tifosi bocciano le ambizioni di Buffon

Fioccano le reazioni sui social: “Non sarò mai quello che si candida” manca un anno e mezzo e ha già ribadito 4-5 volte di voler andare al Mondiale…ok.” o anche: “Ma basta hai 70 anni” oppure: “Non so davvero che dire” ancora: “Patetico”.

C’è chi ironizza: “L’unico modo per Buffon di sentirsi vicino a Qatar2022 è fare rifornimento di Bronchenolo” e infine: “Non sono uno che dice: “Oh, ci sono anche io”…No Buffon, non sei così…”.

SPORTEVAI | 25-07-2021 08:32