Bundesliga, gli occhi del Bayern su Keylor Navas

20-12-2022 18:42

L’infortunio (e l’età) di Manuel Neuer inducono a più di una riflessione il Bayern Monaco, che per garantire a Nagelsmann un guardiano dei pali di sicuro affidamento (rispetto a Sven Ulreich, dal 2014 di fatto dodicesimo bavarese) sta sondando il calciomercato internazionale.

Se il rientro dal prestito dal Monaco del 26enne Alexander Nubel (bloccato nel 2020) pare essere discorso estivo, si rincorrono le voci e quella che sta prendendo il connotato di pista porta al costaricense Keylor Navas, che, dopo aver fatto incetta di titoli da protagonista con la ‘Casa Blanca’, ha perso il duello per la maglia numero 1 del PSG targato Galtier a vantaggio dell’azzurro Gianluigi Donnarumma. Le zero presenze in stagione garantierebbero, al netto dell’esigenza di ritrovare la condizione atletica ideale, una enorme voglia di riscatto.

Sarebbe anch’essa di limitato impegno economico l’opzione Yann Sommer: l’elvetico, tesserato per il Borussia Monchengladbach, conosce la Bundesliga come le sue tasche, non è di primo pelo e ha il contratto in scadenza; legate a maggiori investimenti e perciò meno percorribili sono le strade che portano all’iridato Emiliano Martinez, miglior portiere in Qatar e sotto contratto sino al 2027 con i ‘Villans’, e a Dominik Livakovic, splendido protagonista con la Croazia terza.