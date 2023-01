Buone notizie per la Roma: Wijnaldum in gruppo

14-01-2023 12:56

Arrivano buone notizie per José Mourinho e per la Roma. Si avvicina infatti il rientro in campo di Georgino Wijnaldum. Secondo Sky Sport, il giocatore questa mattina si è allenato regolarmente con il resto del gruppo agli ordini dell’allenatore portoghese. Il lungo periodo lontano dal campo di gioco sta per terminare.

Sono in corso invece gli ultimi provini per quel che riguarda Lorenzo Pellegrini. Se le risposte saranno positive, il capitano giallorosso domani sera contro la Fiorentina sarà regolarmente in campo. La sua presenza è naturalmente fondamentale per il gioco di Mourinho.