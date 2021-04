C'è già il nome del sostituto se Pirlo viene esonerato

Il destino di Pirlo resta appeso a un filo. Il pari nel derby grazie al gol di Ronaldo nel finale suona come una mezza condanna per il tecnico della Juventus: l’attesa reazione dopo due settimane d’inferno tra sconfitta col Benevento, polemiche, Covid e festini proibiti, non c’è stata o comunque non è stata all’altezza. A rischio anche il quarto posto che vale la Champions e tanti di quei soldi che questo club – mai come ora – non può perdere. Che succede dunque? Se prima ogni calcolo veniva fatto per la prossima stagione, con Nedved pronto ad assicurare che la continuità di gestione non sarebbe stata toccata, ora potrebbe cambiare tutto come sottolinea Marcello Chirico.

Chirico vede Tudor al posto di Pirlo

Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, sottolinea che i gol del oro sono stati propiziati dalla Juve e mette sotto accusa sia Danilo che Kulusevski, bocciato in toto (“Kulusevski è sottozero non si vede nemmeno in campo, ma è stato davvero schierato”), ricorda che Cristiano Ronaldo è apparso molto svogliato (“sembra che ci stia a fatica in questa squadra”) poi chiude con la bordata.

“Pirlo se non batte Napoli e Genoa, raccogliendo complessivamente 6 punti, sarà esonerato: al suo posto Igor Tudor“.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni su twitter e in pochi difendono Pirlo: “Non volete ammettere che l’unico colpevole è Pirlo. Questa rosa non è da quinto posto. Non siamo alla stessa stregua di Napoli, Atalanta e Milan. Chi non accetta questo non capisce nulla di calcio” o anche: “Non è costruita male ma assemblata male e messa in campo peggio…il tanto osannato Pirlo è stato un flop a differenza di Sarri che il suo lo ha fatto”.

C’è chi scrive: “La Juventus del criticatissimo Sarri aveva 16 punti in più di quella di Pirlo. Se per miracolo dovessimo battere il Napoli ne avrebbe comunque 13 in più: un’enormità” e infine: “Ci vuole un allenatore di polso, uno che urla in campo per caricare la squadra, non uno che sta’ in silenzio a mani in tasca, Pirlo non sa cosa fare, non è preparato per una squadra come la Juve, L’ errore è stato fatto in società, se vuoi iniziare un nuovo ciclo”.

