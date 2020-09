C'è l'arbitro di Roma-Juventus, sui social è già polemica

È la sfida più attesa della seconda giornata di campionato, il match dell’Olimpico tra la Juventus di Pirlo, già spumeggiante, e la Roma di Fonseca, reduce dal pareggio poco brillante di Verona trasformato poi in sconfitta per il clamoroso pasticcio Diawara. Logico, dunque, che la designazione dell’arbitro abbia già scatenato discussioni sui social.

Roma-Juve, la designazione

A dirigere la sfida in programma alle 20.45 di domenica 27 settembre sarà Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi. Il giovane bancario pugliese sarà assistito dai guardalinee Tegoni e Longo, con Abisso quarto uomo. In sala Var ci sarà Nasca, con Mondin Avar.

Di Bello e il precedente recente

C’è un precedente recente di Di Bello con la Roma che ha generato polemiche e discussioni, quello relativo al match dello scorso 19 luglio giocato tra i giallorossi di Fonseca e l’Inter di Conte proprio allo stadio Olimpico. Poco più di due mesi fa. In quell’occasione Di Bello decise di convalidare la rete del momentaneo 1-1 della Roma, segnata da Spinazzola, nonostante fosse stato richiamato dal Var per un contatto – più che sospetto – tra Kolarov e Lautaro a inizio azione. Proteste anche di marca giallorossa, poi, per il mancato secondo giallo a Barella. Da parte bianconera, invece, nessuna lamentela a indirizzo di Di Bello, arbitro della Can A dal 2014.

Di Bello per Roma-Juve, le reazioni social

Sono soprattutto i tifosi della Roma a lamentarsi per la designazione. “Annamo bene, Di Bello è un arbitro molto gradito alla Juventus. L’estate scorsa le ha fatto un favore frenando l’Inter che aveva un’occasione per avvicinarsi”, insinua Giacomo su Twitter. “Io ricordo una foto di Di Bello che abbracciava giocatori della Juve“, è la rivelazione scabrosa di Mario. “Perché specificate che è di Brindisi? Può nascere dove vuole, sempre ‘quelli là’ aiuterà”. Valerio, tifoso juventino, taglia corto: “È dal ‘gol de Turone‘ che state a lamentarvi per l’arbitro con la Juve, adesso cominciate ancora prima che si giochi. Ma anche basta”.

SPORTEVAI | 24-09-2020 13:04