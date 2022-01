Cabral alla Fiorentina, accordo con il Basilea

26-01-2022 13:26

La Fiorentina e il Basilea hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Arthur Cabral in viola. Sarà lui a raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic, d’accordo con la Juventus per un esb esborso di circa 75 milioni di euro, bonus compresi. Per Cabral, invece, i viola hanno messo sul piatto 16 milioni di euro, anche in questo caso comprensivi di bonus. La notizia arriva dal Twitter ufficiale di Sky Sport.

