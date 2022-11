28-11-2022 14:51

L’ex terzino del Milan, Cafu, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del passato di Lucas Paqueta in Rossonero, transitato da Milanello senza brillare: “Lui era troppo giovane e il Milan gli diede troppe responsabilità. Avrebbe avuto bisogno di tempo. Adesso ha più personalità e sa come stare in campo”, le parole del verdeoro.