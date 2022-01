Fiorentina, Italiano: "Abbiamo perso molto senza Saponara e Vlahovic"

23-01-2022 15:25

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio contro il Cagliari per 1-1 alla Sardegna Arena. Prima di Cagliari-Fiorentina, l’ultima partita in cui erano stati sbagliati due calci di rigore era stata Carpi-Lazio nel maggio 2016.

Queste le parole di Italiano:

“Abbiamo avuto un grande approccio alla gara, poi gli avversari sono usciti fuori e ci hanno messo in difficoltà. Senza Saponara e Vlahovic abbiamo perso molto, ma la squadra continua a fare risultati. Il cambio di Sottil? L’esultanza polemica non c’entra, l’ho tolto perché avevo paura degli attacchi del Cagliari e ho preferito mettere un altro difensore”.

Il tecnico viola spiega anche tutta la vicenda legata a Odriozola:

“La palla fuori dopo il rosso a Odriozola? Dovevamo riequilibrare subito la squadra, se succederà di nuovo lo faremo sempre. In inferiorità numerica tiriamo fuori orgoglio e carattere, ma mi piacerebbe farlo dall’inizio. Non ho mai visto protestate Odriozola, quando ho chiesto spiegazioni all’arbitro per l’espulsione mi ha detto che è stata per chiara occasione da gol”.

Infine un commento su Vlahovic, assente oggi e sul quale non ci sono novità:

“La situazione è sempre la stessa da quando sono qui, sono cose personali che devono risolvere la società e il ragazzo. Io con lui parlo solo di campo, e finché è motivato e presente sono contento. Se le cose dovessero complicarsi si vedrà cosa fare. Non so cosa ha nella testa, e non mi interessa”.

OMNISPORT