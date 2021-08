Cagliari in ansia per Rog: infortunio al ginocchio già operato

Giornata non particolarmente felice per il Cagliari quella di sabato 31 luglio, per il risultato conseguito in amichevole e non solo. I rossoblù hanno infatti perso per 3-1 contro l’Augsburg, palesando ancora dei limiti dal punto di vista del gioco e della condizione fisica.

Se la sconfitta contro i tedeschi può essere archiviata come un semplice passo falso estivo, ciò che preoccupa veramente in casa cagliaritana è l’ennesimo infortunio capitato a Marko Rog.

L’ex centrocampista del Napoli si è dovuto fermare a causa di un problema al ginocchio destro. Uno stop preoccupante, perché si tratta dello stesso ginocchio operato lo scorso anno per via della rottura del legamento crociato (che gli ha fatto saltare buona parte della scorsa stagione).

A fine gara, il tecnico dei sardi Leonardo Semplici si è espresso così su questo infortunio: “Marko ha sentito un fastidio al ginocchio operato e lo abbiamo subito sostituito per non correre alcun rischio, valuteremo poi in settimana”.

I prossimi giorni saranno quindi importanti per capire l’entità dell’infortunio. La speranza è che l’immediata uscita dal campo abbia consentito a Rog di evitare ulteriori rischi, tornando ad allenarsi nei prossimi giorni per poi tornare a pieno regime con l’inizio del campionato.

