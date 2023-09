Cagliari-Milan 1-3: la prestazione di Adli, le proteste contro La Penna e il “solito” Pioli

I tifosi del Milan festeggiano la vittoria sul campo del Cagliari e l’ottima prestazione di Adli, applausi anche per Okafor e per Loftus-Cheek: non mancano le critiche a Pioli

27-09-2023 20:54

Applausi per il Milan. I rossoneri vanno sotto sul campo del Cagliari ma trovano le risorse e il talento tecnico per riuscire a reagire e a conquistare tre punti che consentono di rimanere in caccia dell’Inter. Non sono mancati momenti polemici ma alla fine arrivano gli applausi per Adli, e per due grandi protagonisti come Okafor e Loftus-Cheek.

Adli sotto la lente di ingrandimento

I tifosi del Milan mettono sotto la lente di ingrandimento la prova di Yacine Adli: il 23enne calciatore francese è sempre stato considerato come una sorta di oggetto misterioso dal suo arrivo a Milano e spesso i tifosi hanno accusato Stefano Pioli di non dargli lo spazio che invece avrebbe meritato. Contro il Cagliari, il calciatore parte titolare e nonostante un errore gioca una gara che sembra soddisfare il difficile palato dei fan rossoneri: “Piedi educati, visione e anche la giusta intensità. Peccato solo per quel contrasto perso”. Anche Mark la pensa allo stesso modo: “Per me è stato il migliore in campo, molto presente e non così male difensivamente”.

Milan, La Penna finisce nel mirino dei tifosi

Neanche il tempo di sedersi comodi per il primo tempo di Cagliari-Milan, che sui social già esplodono le proteste per i mancati rigori accordati dall’arbitro La Penna. Prima si lamentano i tifosi rossoneri per un contatto su Chukwueze poi quelli sardi per un intervento su Luvumbo. “Ottimo, non è passato neanche un minuto e già c’è un rigore netto non dato, si vede che diamo fastidio”.

E ancora: “Un minuto e manca già un rigore. Avanti così”. Mentre Dare pretende chiarezza: “Ci aspettiamo trasparenza con i dialoghi del Var, doverosamente ripuliti da elementi inopportuni, quando per un fallo solare da rigore non mostrano un replay”.

Tifosi contro Pioli: il solito attacco dai social

Anche in una gara vinta dal Milan in totale controllo sui social non sono mancate le solite polemiche verso Stefano Pioli. L’accusa è quella di non aver concesso spazio ad Adli nella scorsa stagione: “Avevamo il regista più forte della serie A e Pioli ci ha privato di questo per un anno. Io non ho parole”, scrive Duivel. Ma c’è anche chi difende l’allenatore: “Dopo questa vittoria spero che tanti pseudo tifosi smettano di parlare del Milan e del nostro allenatore, non ne hanno alcun diritto”.