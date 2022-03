Cagliari-Milan, cori razzisti nel finale: Pioli racconta tutto

19-03-2022 23:40

Il Milan conquista tre punti importantissimi a Cagliari, che gli permette di allungare sull’Inter e nuovamente sul Napoli. Adesso i partenopei sono tornati a -3, i nerazzurri a -6 dopo il pareggio contro la Fiorentina, anche se hanno sempre la partita col Bologna da recuperare.

Cagliari-Milan, cori razzisti al termine del match

Festa per i rossoneri però rovinata alla fine del match. Dopo il fischio finale di Di Bello, c’è stato un parapiglia tra i giocatori del Milan e del Cagliari. Ci sono stati momenti di tensione, entrambe le panchine sono entrate in campo e anche Stefano Pioli si è messo in mezzo. Dopo un po’ di strattonate è tornata subito la calma in campo.

Milan, Maignan e Tomori protagonisti dell’episodio

Protagonisti della vicenda il portiere del Milan Mike Maignan e il leader della difesa Tomori. All’inizio, nessuno aveva ben capito cosa fosse accaduto dopo il fischio finale e si è cercato di ricostruire l’accaduto. A fare chiarezza ci ha pensato così il tecnico rossonero Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Cagliari per 0-1 grazie al gol bellissimo di Bennacer.

Milan, le considerazioni di Stefano Pioli

Come ha riportato il tecnico della capolista, ci sarebbero stati cori razzisti rivolti a Maignan da parte della tifoseria del Cagliari. Questa la spiegazione di Stefano Pioli a Dazn: “Mike Maignan mi ha detto che non è possibile sentire certi insulti. Non reagisce mai lui, se lo ha fatto vuol dire che è successo qualcosa di pesante. Il tutto confermato da Tomori“.

Le immagini successivamente hanno mostrato proprio Tomori e il suo sguardo di disapprovazione rivolto alla curva del Cagliari. Probabilmente da questo episodio si è creato il caos post gara.

