Inter sbiadita, sui social non tira una buona aria per Inzaghi

19-03-2022 20:16

La Fiorentina costringe al pareggio l’Inter e scatena la rabbia dei tifosi nerazzurri sul web. La gara di San Siro è decisa dalle reti di Torreira e Dumfries a inizio ripresa. Nel mirino ci finisce Simone Inzaghi, con il web che non perdona la mancanza di idee dell’ex tecnico della Lazio. Qualcuno scrive: “L’unica cosa buona di Inzaghi é stata la relazione con la Marcuzzi” e un altro tifoso commenta: “Senza Idee e senza Fame!!!!! Inzaghi Out!“, o ancora: “Inzaghi ti avevo sopravvalutato. Sei inadeguato“, “Battere Inzaghi è semplice anche per un allenatore di terza categoria“.

Inter, tifosi furiosi su Lautaro

Tantissimi, poi, i malumori scatenati dalle sostituzioni decise da Inzaghi. Un tifoso chiede: “Ma Inzaghi che allenatore è? Lautaro sempre fuori al 70, in tutte le partite, che si vinca, che si perda, che si pareggi. Come un robot, 0 lettura della partita. Onestamente c’è qualcuno dentro Inter che si rende conto che qualcosa non va?” e anche: “Ma Lautaro perché Simone? Pure tu però ci stai mettendo del tuo ultimamente”, “Bene, facciamo riposare Lautaro 24 anni per l’Argentina. Limone!!! Limone!!!! Quando ca**o lo recuperi se lo togli sempre!!!”.

E sempre sulla sistematica sostituzione di Lautaro Martinez: “Lautaro la prossima volta che ti sostituisce dagli una testata a questo mediocre che abbiamo in panchina. Tornatene alla Lazio“, “Ma questo somaro è obbligato per contratto a sostituire Lautaro ogni ca**o di volta?”, “A furia di risparmiare Lautaro per la prossima partita se lo sfrutta al 100% solo la nazionale argentina e prima o poi se ne andrà”, “Se non toglie Lautaro Spiaze non è contento Non ricordo una sua partita finita”, “Togliere due prime punte per mettere due seconde punte, te lo vietano pure all’oratorio”.

Inter, Inzaghi bocciato su tutta la linea da social

I social sono un fiume in piena e Inzaghi non sembra avere molti alibi. Nonostante la pesante assenza di Brozovic, infatti, i tifosi non perdonano: “Cambi senza senso d’Inzaghi. L’attacco si è annullato. Complimenti…”, twitta qualcuno e ancora: “A me secca insultare Simone Inzaghi. Mi limito ad un Macheoooh”. Non manca chi traccia un parallelismo con Antonio Conte: “E dopo intensità, schemi di gioco, possesso palla e mentalità che ci aveva dato Conte, siamo tornati alla viva il parroco“, ma pure: “Gioco stantio prevedibile scontato e senza idee… Inter in caduta verticale e si cominciano ad insinuare grossi dubbi su Inzaghi!“.

