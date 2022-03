Inter, ora è dura: pari con la Fiorentina. Highlights e pagelle

19-03-2022 19:56

L’Inter non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina e fa un regalo a Milan, Napoli e anche alla Juventus, ovvero alle rivali per lo scudetto. Alla rete di Torreira ha risposto il gol di Dumfries.

Nel primo tempo l’Inter soffre, ha una grande occasione con Dzeko ma la Fiorentina diverse volte si affaccia in area di rigore nerazzurra, mancando però di freddezza sotto porta. I ragazzi di Italiano sprecano e il risultato resta invariato sullo 0-0.

Il secondo tempo si apre subito con la rete della Fiorentina, in vantaggio con Torreira: quarto gol stagionale per l’ex Atletico Madrid. Lo 0-1 però dura appena 5′, Dumfries di testa pareggia subito i conti. Le squadre si allungano ma col passare del tempo i ritmi si abbassano e nessuna delle due squadre si rende realmente pericolosa. Alla fine è 1-1.

Continua il momentaccio dell’Inter, solo 7 punti nelle ultime sette gare. I nerazzurri non esprimono più il bel gioco di qualche settimana fa e in difesa regalano quasi sempre qualcosa. Tanti big del gruppo sono spenti e stanchi e dalla panchina nessuno risolve i problemi di Inzaghi. Brava la Fiorentina, che è pienamente in corsa per un posto in Europa.

Inter-Fiorentina, gli highlights

21′: Skriniar mura il tiro di Gonzalez , poi Saponara perde l’attimo e non riesce a calciare da ottima posizione.

mura il tiro di , poi Saponara perde l’attimo e non riesce a calciare da ottima posizione. 37′: Strepitosa uscita bassa di Terracciano che mura Dzeko davanti la porta.

che mura davanti la porta. 42′: Flipper prolungato in area nerazzurra: i tiri vengono respinti tre volte dagli interisti.

47′: sbaglia Gonzalez , Dzeko serve Vidal che si fa ipnotizzare da Terracciano , Barella sulla respinta spara alto.

, serve che si fa ipnotizzare da , sulla respinta spara alto. 50′: vantaggio Fiorentina : Gonzalez serve Torreira che brucia Barella e batte Handanovic .

: serve che brucia e batte . 55′: Perisic crossa in area, svetta Dumfries che batte Terracciano .

crossa in area, svetta che batte . 89′: Biraghi salva sulla conclusione in porta di Sanchez .

salva sulla conclusione in porta di . 94′: Handanovic salva su Ikoné all’ultimo secondo.

La cronaca integrale di Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina, come ha arbitrato Chiffi

L’arbitro Chiffi gestisce bene la partita per un’ora, senza avere problemi. Al 65′ il direttore di gara fischia un rigore per l’Inter, ma con l’ausilio del var il fischietto di Padova cambia idea: è Lautaro ad aver commesso fallo.

Le pagelle di Inter-Fiorentina: i migliori e i peggiori

Dzeko 6: il migliore dei nerazzurri in attacco, avrebbe potuto fare meglio davanti a Terracciano.

Barella 5.5: non è il solito Barella, si perde Torreira sul vantaggio viola.

Lautaro 5.5: si fa vedere poco, impalpabile

Dumfries 7: commette qualche errore ma il suo gol di testa è da applausi.

Perisic 6.5: come sempre molto attivo sulla fascia, suo l’assist per il gol di Perisic.

Terracciano 7: salva il risultato su Dzeko e Vidal.

Torreira 7: sua la rete del vantaggio viola, a centrocampo è il leader della Fiorentina.

Gonzalez 6.5: commette qualche ingenuità ma il suo assist per Torreira è perfetto.

Inter, D’Ambrosio: “Scudetto? Daremo tutto fino alla fine”

Al termine del match, D’Ambrosio è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Puntiamo sempre alla vittoria, abbiamo avuto le nostre occasioni. meglio nel secondo tempo. Non siamo riusciti a concretizzare. Cosa sta mancando a questa Inter? Un pizzico di determinazione in più. Alla fine certe partite le vince solo se non prendi gol e se li fai. Non posso rimproverare nulla sull’impegno della squadra, per come ci alleniamo e giochiamo diamo tutto. Chi entra e i titolari. Con un po’ di cattiveria in più si riescono a portare a casa i punti, come quelli di oggi, che erano fondamentali”.

Se si tratta più di stanchezza fisica o mentale, D’Ambrosio dice la sua: “Quando non si riesce a vincere ci si fanno mille domande e si danno mille risposte. Sappiamo come ci alleniamo e cosa diciamo, con un po’ di cattiveria in più alla fine le partite le porti a casa. Corsa scudetto? Su questo non posso mettere la mano sul fuoco, ma daremo tutto al cento per cento fino all’ultimo, questo sì”.

