LIVE INTER - FIORENTINA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori17:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Fiorentina, gara valida per la trentesima giornata di Serie A.17:35

Sfida d'alta classifica al Meazza, delicatissima per i nerazzurri, che hanno bisogno di tornare a vincere per non perdere terreno rispetto a Milan e Napoli. La squadra di Inzaghi ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei partite e non vince due gare consecutive in casa dai match contro Lazio e Venezia, di 9 e 22 gennaio.17:38

Test importante per la Fiorentina, che vuole alimentare le sue ambizioni europee ottenendo un buon risultato contro una pretendente per lo Scudetto. La squadra di Italiano è momentaneamente ottava con 46 punti, ma ha disputato una partita in meno di Roma e Lazio, rispettivamente distanti due e tre punti. All'andata, al Franchi, l'Inter vinse per 1-3.17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic - D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gosens, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Correa, Caicedo.17:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera in campo con un 4-3-3: Terracciano - Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi - Castrovilli, Torreira, Duncan - Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. A disposizione: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Nastasic, Odriozola, Terzic, Maleh, Ikoné, Callejon, Sottil, Cabral, Kokorin.17:45

Inzaghi deve rinunciare a de Vrij in fifesa, sostituito da D'Ambrosio, con Skriniar che scala al centro. Non recupera nemmeno Brozovic, ma ci sarà Calhanoglu in cabina di regia, con Vidal e Barella ai suoi fianchi. Torna titolare Dumfries, confermata la coppia Dzeko-Lautaro davanti.17:52

Italiano sceglie Venuti e non Odriozola sulla corsia destra, ma perde Bonaventura a centrocampo, sostituito da Duncan. Torna titolare Saponara con Piatek e Nico Gonzalez in attacco. Panchina per Ikoné e Cabral.17:53

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Chiffi darà il via al match.17:54

Calcio d'inizio di INTER-FIORENTINA. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:03

2' Subito gioco fermo a San Siro. Skriniar ha subito un colpo al volto da Piatek.18:05

5' Primo corner per l'Inter, guadagnato da Perisic.18:07