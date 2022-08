17-08-2022 14:10

Obiettivo terzino sinistro: confermato. La dirigenza del Cagliari è attiva per fornire a Fabio Liverani un nuovo tassello da schierare sulla fascia sinistra e i candidati, al momento, sono tre. Quello già noto è Antonio Barreca, fresco di promozione dalla B alla A con la maglia del Lecce, ma tornato al Monaco dopo la stagione in Puglia in prestito, ma oltre a lui salgono le quotazioni di altre due vecchie conoscenze del campionato.

Piacciono ai sardi Nicola Murru e Marvin Zeegelaar, con il primo più facile da raggiungere: l’ex Sampdoria e Torino è una vecchia conoscenza rossoblù, visto che con la maglia del Cagliari ci è cresciuto fino al debutto in Serie A nella stagione 2011/2012. Con il Cagliari ha collezionato 98 presenze in massima serie e conoscendo già l’ambiente potrebbe tornare comodissimo alla causa di Liverani. Più complicata la pista Zeegelaar che, nonostante sia svincolato, ha un ingaggio alto che il Cagliari farebbe fatica a coprire. L’ex Udinese e Watford resta comunque un valido profilo per ricoprire una casella importante nella difesa sarda.

