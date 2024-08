Cagliari-Roma, moviola: Il gol annullato a Pellegrini e le scintille Cristante-Piccoli

La prova dell’arbitro Marinelli nel match serale della prima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Tivoli ne ha ammoniti due

Sarebbe dovuta toccare a La Penna Cagliari-Roma ma per un problema in extremis è stato sostituito da Marinelli di Tivoli. Ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona ma come se l’è cavata ieri sera?

Clicca qui per vedere gli highlights

I precedenti di Marinelli con Cagliari e Roma

Il fischietto della sezione di Tivoli ha diretto la Roma solo una volta in carriera, in occasione della sfida in casa dell’Empoli datata 12 settembre 2022 con sconfitta per 2-1. Marinelli ha invece diretto per due volte il Cagliari: la prima nella Serie A 2020/2021 in occasione del pareggio contro il Sassuolo; poi nella passata edizione della Coppa Italia coincisa con la vittoria nei supplementari contro il Palermo. Proprio contro i rosanero, Marinelli assegnò un calcio di rigore al Cagliari, poi sbagliato da Leonardo Pavoletti.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Mokhtar con Cosso IV uomo, Mazzoleni al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Deiola e Azzi.

Cagliari-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 61′ Faccia a faccia tra Cristante e Piccoli. Marinelli parla con i due senza tirare fuori cartellini. All’82’ grande giocata di Dovbyk che calcia in porta, respinge Scuffet sui piedi di Pellegrini che mette in rete ma il fuorigioco semi-automatico rileva la posizione irregolare del giocatore giallorosso. Gol annullato. Primo giallo solo all’82’: ammonito Deiola per un brutto fallo su Dybala. Al 92′ ammonito anche Azzi per un fallo tattico su Baldanzi. Cagliari-Roma finisce 0-0.