Cagni: "Pirlo sconcertante, alla Juve dei presuntuosi"

Gigi Cagni ai microfoni di tuttomercatoweb attacca duramente la Juventus e Andrea Pirlo: “E’ stato sconcertante. Se il problema è la concentrazione o l’intensità per la Juve vuol dire che c’è qualcosa che non va. La presunzione di pensare che prendi un tecnico che non ha mai allenato e faccia grandi cose. Non hai capito che mestiere è questo e l’allenare una squadra importante come la Juventus”.

“Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo se non andranno via. Il festino? Certe cose una volta non sarebbero uscite. I dirigenti sembrano dei neofiti. Nedved come fa a non capire certe cose? Sono stati presuntuosi. Alla Juve devi prendere dei gestori, delle persone capaci di gestire i campioni”.

L’errore più grande di Pirlo: “Dopo 6-7 partite devi avere 9/11 fissi in cui credi. Invece lui ha continuato sempre a cambiare”.

OMNISPORT | 04-04-2021 11:42