Caicedo lascia l'Italia e firma con l'Abha Club

29-08-2022 09:03

Ora è ufficiale: Caicedo è un nuovo giocatore dell’Abha Club, società che milita nella Saudi Professional League, massimo campionato calcistico in Arabia Saudita.

L’ex attaccante, tra le altre, di Lazio, Genoa e Inter, lascia quindi l’Italia (dove aveva qualche offerta) e preferisce trasferirsi in Arabia Saudita. Ha sottoscritto un accordo annuale ma, al momento, non sono noti i termini del contratto. In passato (2014), Caicedo aveva giocato con la casacca del club Al-Jazira. Una nuova avventura professionale per il centravanti ecuadoriano che, soprattutto con la casacca della Lazio, ha fatto vedere grandi qualità (28 gol in 105 partite totali).

