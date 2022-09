Calcio, Alfie Haaland: "In quanti volevano Erling! City l'opzione migliore"

29-09-2022 22:29

L’inizio col botto in Premier League di Erling Braut Haaland non è passato affatto inosservato e papà Alfie , che ha tra l’altro indossato la maglia del City, sa di aver fatto la scelta giusta.. Almeno per il momento!

Queste sono infatti le sue dichiarazioni al Times , in cui aggiunge un pizzico di pepe alla meraviglia che destano statistiche ritoccate partita dopo partita: “Il Manchester City era in cima alla nostra lista, poi c’erano nell’ordine Bayern Monaco , Real Madrid e PSG : dietro arrivavano Barcellona , Chelsea , Liverpool .. Credo che Erling voglia mettere alla prova le sue capacità in tutti i campionati: al massimo può stare in un torneo 3-4 anni. Dopo la Germania, l’Inghilterra: e così via Spagna, Italia, Francia”.