Andrea Cossu parla del suo drammatico incidente

Andrea Cossu si è messo il peggio alle spalle. Lo scorso 20 febbraio l’ex calciatore del Cagliari è stato vittima di un terribile incidente stradale da cui si sta fortunatamente riprendendo, anche se non senza qualche difficoltà.

Dopo essere stato ricoverato d’urgenza e aver trascorso anche alcuni giorni in rianimazione, Cossu è stato trasferito nel reparto di chirurgia toracica e qualche giorno fa è stato finalmente dimesso.

Cossu ha ripercorso la vicenda in una lunga intervista concessa a “L’Unione Sarda“: “Acciaccato, ho ancora tanti dolori. Ne avrò per un po’. Però diciamo che per quello che mi è successo, sto quasi bene”.

L’ex numero 7 del Cagliari ammette e riconosce di essere un miracolato, racconta di aver ricordi confusi di quei momenti ma sa di aver lottato per rimanere in vita.

Credo che qualcuno lassù abbia voluto proteggermi, regalandomi una seconda vita. Ci tengo particolarmente a ringraziare chi si è preso cura di me all’ospedale Brotzu; il personale del reparto di Chirurgia toracica del Businco, dal primario, il dottor Roberto Cherchi, ai medici, agli infermieri, davvero tutti. Non mi hanno fatto mancare nulla: li ringrazio per la professionalità e la loro umanità. Fanno una gran lavoro, l’ho potuto vedere con i miei occhi; lo fanno con tutti pazienti, indistintamente.

Cossu si dice anche commosso e sorpreso dal sostegno ricevuto, non solo dagli amici e dai propri cari, ma anche da parte di tutti i tifosi: “Ho ricevuto un’infinità di messaggi. I ragazzi della prima squadra e della Primavera, con i dirigenti e i tecnici, hanno fatto delle foto mostrando la numero 7 per dedicarmi le loro vittorie. Gesti che mi hanno fatto profondamente commuovere”.

E poi spiega: “Siamo appesi ad un filo. Quanto accaduto mi ha fatto capire che ci concentriamo a volte su cose futili, non diamo il giusto peso a tante altre. La vita è preziosa, dobbiamo valorizzarla in tutto ciò che facciamo”.

OMNISPORT | 06-03-2021 14:47