Calcio, Coppa Italia femminile: Inter e Milan in semifinale

Alle rossonere basta il pari con la Fiorentina, nerazzurre costrette ai rigori dalla Sampdoria, in rete 4 volte nella ripresa

08-02-2023 16:02

Milan e Inter si qualificano per le semifinali della Coppa Italia femminile, ma le partite sono molto diverse tra loro. Le rossonere di Ganz pareggiano 1-1 in casa con la Fiorentina, approfittando della vittoria dell’andata per andare avanti. Le nerazzurre dopo mezzora sono avanti 3-0′ (all’andata avevano vinto 3-2), ma nella ripresa si fanno clamorosamente rimontare da una Sampdoria che segna 4 gol. Ai supplementari non cambia la situazione, servono i rigori a oltranza per promuovere l’Inter. Le altre due semifinali vedono in campo Juventus e Chievo Verona (3-0 per le bianconere all’andata) e Roma-Pomigliano (8-1 per le giallorosse nella prima partita).