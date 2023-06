Calcio e social, le squadre più seguite: comanda il Real Madrid, Juventus prima italiana

Il Real Madrid è la società più seguita al mondo, la Juventus la prima italiana in classifica e la Premier League il campionato più presente in top 10

14-06-2023 19:49

I social network rappresentano per le società calcistiche uno strumento fondamentale per aumentare la propria visibilità, soprattutto all’estero. Non a caso il Cies ha raccolto i dati delle varie squadre per stilare la classifica delle 100 formazioni con più follower tra Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok.

Al primo posto in classifica troviamo il Real Madrid che conta ben 363 milioni di seguaci totali. Subito alle sue spalle si posizionano gli eterni rivali del Barcellona con 342 milioni. Sul gradino più basso del podio c’è invece il Manchester United con 206 milioni di follower, ben 136 in meno dei blaugrana. In quarta posizione il PSG con 187 milioni, seguita dall’unica italiana in top 10, ovvero la Juventus che ne conta 144 di milioni di seguaci.

Appena fuori dalle migliori cinque c’è un trittico di squadre inglesi composto da: Chelsea (134 milioni), Manchester City (131 milioni) e Liverpool (131 milioni, giusto qualcuno in meno dei citizens). In nona posizione invece il Bayern Monaco con 127 milioni, mentre a chiudere la top 10 troviamo la quinta formazione di Premier League, ovvero l’Arsenal con 93,7 milioni.

Fuori dalle prime dieci troviamo altre cinque squadre della Serie A: Milan (12° con 61,2 milioni), Inter (13° con 54,6 milioni), Roma (22° con 29,3 milioni), Napoli (35° con 15,8 milioni) e Fiorentina (91° con 4,8 milioni).