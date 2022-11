Calcio femminile: Italia – Austria, le probabili formazioni

11-11-2022 11:07

Sarà di nuovo Italia in questo venerdì, per la prima delle due amichevoli “invernali” in vista dei mondiali in Austrialia e Nuova Zelanda del prossimo anno.

L’obiettivo è quello di acquisire sempre maggior fiducia proprio per arrivare alla competizione di spicco ben oliate e consapevoli dei propri mezzi.

Italia ed Austria si sono già affrontate cinque volte nella loro storia ed in quattro occasioni le azzurre sono risultate vincenti (l’latro risultato è stato pareggio) ma occhio a non sottovalutare l’impegno perché l’Austria, pur mancando la qualificazione ai mondiali, negli europei della scorsa estate è arrivata fino ai quarti di finale.

Queste le probabili formazioni in campo alle ore 17.30

Italia (3-5-2): Giuliani; Bartoli, Linari, Salvai; Cernoia, Caruso, Giugliano, Galli, Boattin; Girelli, Giacinti. All. Bertolini.

Austria (4-1-4-1): Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw; Puntigam; Hickelsberger-Fuller, Zadrazil, Feiersinger, Dunst; Billa. All. Fuhrmann.