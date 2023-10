Calcio femminile Nations League Svezia-Italia: Giacinti illude le azzurre, al 96’ il pareggio di Sembrandt

In Nations League, l’Italia vede sfumare la chance di passare sul campo della Svezia: Giacinti porta in vantaggio le azzurre nel secondo tempo, le ragazze di Soncin difendono il vantaggio fino alla beffa finale

31-10-2023 21:35

L’Italia va a un passo da una clamorosa vittoria sul campo della Svezia, ma l’urlo di gioia resta strozzato in gola alle azzurre che volevano dimenticare la delusione Mondiale con un successo importante in Nations League. Alla fine resta un pareggio e l’amaro in bocca per quella che prova essere una vera e propria impresa per Giancinti e compagne.

Svezia-Italia: le ragazze di Soncin partono forte

Soncin aveva detto alle sue di non “accontentarsi di una bella figura” e la squadra sin dalle prime battute di gioco sembra rispondere positivamente al nuovo commissario tecnico. Il primo tempo di ottimo livello con Giacinti e compagne che partono subito forte, cercano di stare nella metà campo avversaria e nei primi 15’ si fanno vedere con un paio di buone incursioni di Caruso. Al 23’ ci prova anche Giacinti ma senza fortuna. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti ma con la sensazione che le azzurre sono ben messe in campo.

Italia: Giacinti illude, Sembrandt doccia fredda

Nella ripresa la sensazione diventa reale quando a 56’ Giacinti lavora un lancio lungo di Giugliano e trova la rete del vantaggio. E azzurre provano a tenere il baricentro alto e a cercano anche la rete del raddoppio. La Svezia si sveglia nel finale e mette pressione, Soncin prova a rifugiarsi nei cambi. La Svezia rischia di pareggiare al 94’ ma Caruso ci mette una pezza, poi al 96’ il gol del pareggio con il colpo di testa di Sembrandt.

Soncin: “Meritavamo una gioia”

A fine partita sono arrivate anche le partite del commissario tecnico, Andrea Soncin, che ha fatto i complimenti alla squadra ma si è detto rammaricato per la mancata vittoria.

Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione, avevo detto che non ci dovevamo accontentare degli applausi ma gli applausi vanno fatti davvero. Sta crescendo una squadra con una identità precisa. Oggi abbiamo giocato e creato, le ragazze meritavano una gioia ma questa è la strada giusta sulla quale dobbiamo insistere.

Italia: si complica la strada per il secondo posto

La speranza di riuscire a centrare il secondo posto nel girone di Nations League si affievolisce nettamente dopo il pareggio all’Eleda Stadion. Lo scontro diretto poteva consentire alle azzurre di appaiare le scandinave a quota 6 prima di giocarsi le ultime chance nelle due partite rimanenti con Spagna e Svizzera. La sensazione però che l’arrivo di Soncin abbia dato uno scossa a un ambiente che sembrava molto depresso dopo il Mondiale. La classifica del gruppo 4: Spagna 12, Svezia 7, Italia 4, Svizzera 0.

