CALCIO FEMMINILE

20-10-2022 15:55

La speranza era che l’Olimpico spalancasse le porte alla Roma Femminile per il suo debutto in Champions League, speranza resa vana nel momento in cui è stato deciso che sarà lo stadio Francioni di Latina ad ospitare le giallorosse e le dirette avversarie dello Slavia Praga.

Non per questo, però, le ragazze si tireranno indietro dal regalarsi una serata da sogno. Dopo cinque successi consecutivi fra preliminari e serie A, l’obiettivo sarà vincere per iniziare con il piede giusto quest’avventura che prenderà avvio questa sera, giovedì, alle ore 21.

Ecco le probabili formazioni.

Roma (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari; Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Giacinti, Lazaro. Allenatore: Spugna

Slavia Praga (4-3-3): Lukasova; Bartovicova, Bendova, Cerna, Keene; Khyrova, Kozarova, Krejcirikova; Necidova, Surnovska, Vesela. Allenatore: Karel Pitak