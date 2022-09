Calcio, Guardiola pazzo di Haaland: "Il gol al Dortmund mi ha fatto pensare a Cruijff"

16-09-2022 18:41

Una rete da copertina, una rete da notte europea quella realizzata da Erling Haaland l’altra sera al suo Dortmund: il sinistro in spaccata acrobatica non è valso solamente la rimonta, ma anche paragoni illustri, che il suo allenatore Pep Guardiola non ha esitato a proporre.

“Voi sapete quanto Johan Cruijff abbia influenzato la mia vita come persona, mentore e manager: sì, al gol di Erling ho pensato ‘wow, è Johan Cruijff’. Lui aveva fatto un gol simile nel ’73-’74 all’Atletico Madrid. Anche il passaggio di Cancelo è stato eccezionale. Ricordo che il mio caro amico Ibrahimovic aveva questa capacità di mettere la gamba sul tetto. Erling è elastico, flessibile, ha la capacità di entrare in contatto con la palla ovunque e di fare gol”.

Il norvegese continua a mietere record in quest’avvio di stagione: 10 centri in Premier, col beneficio di due triplette, e tre gol in due gare di Champions.