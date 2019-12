Calcio, il dramma di Daley Blind: problema al cuore

Giorni di grande paura ed apprensione per il difensore dell'Ajax Daley Blind. Al centrale ex Manchester United, vicino alla Roma in passato, è stato diagnosticato un problema cardiaco dopo essersi sottoposto ad alcuni test per aver sofferto di vertigini e svenimenti negli ultimi giorni. Blind si era sentito male anche durante la partita di Champions League contro il Valencia.

Il club olandese ha confermato che gli esami hanno scoperto una infiammazione ad uno dei muscoli del cuore, il miocardio, dopo un ampio controllo medico.

Il giocatore ha dichiarato di stare bene e che ha in programma di rientrare il prima possibile, ma al momento resterà fermo per un periodo non ancora ben definito.

Il difensore, operato chirurgicamente, viene ora aiutato da un defibrillatore cardioverter sottocutaneo che invia impulsi elettrici per regolare i ritmi cardiaci anormali, in particolare quelli che possono essere pericolosi e causare un arresto cardiaco. A riportarlo è la BBC.

Blind ha comunque voluto rassicurare i suoi tifosi: “Prima di tutto volevo ringraziarvi per i messaggi che mi avete mandato. Mi hanno fatto piacere e aiutato molto. In secondo luogo, ho appena postato un aggiornamento sulle mie condizioni. La cosa più importante è che mi sento bene e cercherò di tornare il più presto possibile“.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 17:24