Calcio, il nuovo Cda del Milan: entra Gerry Cardinale

In seguito all’acquisizione del Milan ad opera di RedBird è stato rinnovato il Consiglio d’Amministrazione rossonero: confermati Paolo Scaroni e Ivan Gazidis rispettivamente nella carica di presidente e di amministratore delegato, l’assemblea ha nominato nel Cda il nuovo proprietario Gerry Cardinale.

Questa la nota del Club: “E’ l’atto formale di un nuovo capitolo per la società, nel segno di continuità e del costante sviluppo”.

Continueranno a fare parte della struttura sia Gordon Singer, in rappresentanza di Elliott, che Giorgio Furlani, il quale potrebbe subentrare proprio a Gazidis alla scadenza del contratto (fissata a novembre).