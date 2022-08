Calcio, il retroscena su Mertens: "Ha detto no ai 5 milioni all'anno offerti dalla Juventus"

09-08-2022 22:14

“La Juventus gli aveva offerto un contratto da 5 milioni di euro. L’ho visto con i miei occhi. Lui non voleva finire la carriera in bianconero a causa della rivalità con il Napoli”.

È il retroscena su Dris Mertens rivelato, nelle scorse ore, da Erden Timur, vicepresidente del Consiglio Amministrazione del Galatasaray: la nuova squadra dell’attaccante belga. Mertens con il Napoli ha giocato nove anni e ha scritto il suo nome nella storia come capocannoniere del club, superando ‘El Diez’, Diego Armando Maradona, con 148 gol e 47 assist in 397 partite.

“Oltre alla Juventus – ha dichiarato Timur, come riportato da Sportmediaset – ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni”. Il club turco avrebbe proposto a Mertens un ingaggio da quattro milioni all’anno più bonus con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Nell’offerta ci sarebbero anche casa, autista e 30 voli per Napoli e Bruxelles.