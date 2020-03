Calcio in lutto, è morto Joaquin Peirò

E' morto, all'età di 84 anni, Joaquin Peirò, calciatore tra i più apprezzati negli anni 60. Nato a Madrid il 29 gennaio 1936, iniziò la sua carriera con le maglie di Murcia e Atletico Madrid (dove vinse due coppe nazionali e la Coppa delle Coppe) in Spagna prima di arrivare in Italia e trasferirsi al Torino nel 1962. Nel campionato italiano è ricordato per le sue due stagioni (dal '64 al '66) con la maglia numero 9 della 'Grande Inter' di Helenio Herrera, con cui conquistò due scudetti, una Coppa dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Dopo sole due stagioni lasciò la squadra nerazzurra, chiuso dalla concorrenza di Jair e Suarez e dal regolamento che impediva a un club di schierare più di due calciatori non italiani. Dopo l'esperienza all'Inter si trasferì alla Roma, dove vinse la Coppa Italia 1968/69.

Peirò giocò anche 12 incontri con la casacca della Selecciòn spagnola, segnando 5 gol e prendendo parte ai mondiali del 1962 e del 1966. Dopo la carriera da calciatore intraprese quella di allenatore, guidando nell'ordine Granada, Figueres, Atletico Madrid, Murcia (in due occasioni separate), Badajoz e Malaga, prima di andare in pensione nel 2004.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 15:11