A 11 giorni dal terremoto, la conferma da parte del suo agente. Nelle ore successive al sisma la notizia che fosse stato ritrovato vivo

18-02-2023 10:30

Christian Atsu è morto sotto le macerie nel sud della Turchia. La conferma è arrivata dal suo agente, Murat Uzun Mehmet, e la notizia è stata rilanciata dalle agenzie locali. Il corpo dell’ex calciatore ghanese di Chelsea, Newcastle e Porto, attualmente all’Hatayspor, era sotto i palazzi crollati a causa del terremoto di undici giorni fa.

Atsu: dalla speranza al dramma

Qualche giorno fa sembrava che il giocatore fosse stato ritrovato vivo sotto le macerie ad Hatay, recuperato e trasferito in ospedale con alcune ferite addominali e difficoltà respiratorie, ma la notizia era stata successivamente smentita.

L’allenatore dell’Hatayspor, Volkan Demirel, aveva detto: “Le notizie che ho non sono buone, non è stato ancora trovato”. Atsu era, insieme a un centinaio di persone, in un residence di 12 piani ad Antiochia. Quando è arrivata la fortissima scossa che ha sconvolto Turchia e Siria.

Atsu: l’appello della moglie

La moglie del 31enne calciatore nei giorni successivi al sisma aveva lanciato un appello: “Sanno dov’è l’edificio e stanno facendo del loro meglio per salvare tutti. Sanno che ci sono persone ancora intrappolate sotto le macerie, ma il problema è che non hanno l’attrezzatura necessaria per tirarle fuori. Quindi Christian è ancora disperso e non sappiamo dove sia. Il club stava confermando che era stato trovato ed era vivo e portato in ospedale, e 11 ore dopo i miei figli hanno dovuto sentire dalla radio che ancora non sapevano dove fosse. So che il suo agente è lì e sta facendo del suo meglio per trovarlo. Ovviamente mi porterà le notizie di cui mi posso fidare, se lo vede o gli parla. Tutto è abbastanza confuso. Chiedo al club Hatayspor, alle autorità turche e al governo britannico di inviare attrezzature per estrarre le persone dalle macerie, come il mio partner e padre dei miei figli. Prego ancora e credo che sia vivo. Hanno bisogno dell’attrezzatura per tirarli fuori, non possono andare così in profondità senza l’attrezzatura. E il tempo sta per scadere”.

Atsu: il clamoroso retroscena

Nei giorni scorsi era emerso un clamoroso e tragico retroscena: nelle ore che hanno preceduto il terremoto, infatti, Atsu avrebbe cancellato una prenotazione per un volo per la Francia, dove avrebbe potuto ricongiungersi con la sua famiglia. La decisione di restare in Turchia sarebbe arrivata in seguito al gol segnato nei minuti di recupero della partita della sera precedente il sisma.

La carriera del calciatore ghanese in Europa era iniziata molto presto: nel 2008 era già nel Vecchio Continente. Cresciuto nell’Academy olandese del Feyenoord, si era poi trasferito al Porto. Quindi il Rio Ave e ancora il Porto. Era quindi arrivato il Chelsea, ma anche una serie di prestiti: Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga. Nel 2016 il passaggio al Newcastle, fino al 2021. Da qui Al Ra’ed e, infine, Hatayspor.