Calcio, Papin: "Leao fenomenale, ma è Pioli il fuoriclasse del Milan"

17-09-2022 15:18

Jean Pierre Papin è stato protagonista ai massimi livelli in area di rigore: spiccano tra le maglia della sua carriera quelle di Marsiglia, Bayern e Milan, e al mondo rossonero l’ex centravanti della Nazionale transalpina ha dedicato corpose valutazioni sulla Gazzetta dello Sport: “L’assenza di Leao? Lui è unico, per quanto altri abbiano dimostrato di poter incidere. In realtà il vero fuoriclasse del Milan è Stefano Pioli: nelle grandi partite non ha mai sbagliato una mossa”.

E il Milan di Pioli parla alquanto francese, se è vero che le parate di Mike Maignan e le giravolte di Olivier Giroud sono letali: “Maignan era forte al Lilla, ora ha fatto il salto di qualità. Ogni partita fa 2-3 interventi decisivi, al momento è il miglior portiere al mondo e il futuro in Nazionale sarà suo. Giroud è decisivo ogni volta che si alza l’asticella: ha determinazione e passione, ma non deve domandare troppo al suo corpo se vuole mantenere questo livello. Se può fare come Ibrahimovic? Beh, Zlatan è un fenomeno da studiare!”.