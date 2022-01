Mino Raiola operato a Milano e in osservazione: gli aggiornamenti

12-01-2022 14:38

Preoccupazione per Mino Raiola. Il più celebre dei procuratori sportivi, 54 anni, (è procuratore solo per fare un nome di Zlatan Ibrahimovic) è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano .

Raiola operato, è sotto osservazione

Mino Raiola è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza del quale non si conoscono le cause e per il momento è sotto osservazione.

Il primo aggiornamento sulle condizioni di Raiola è stato fornito da Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale milanese, nonché presidente del Genoa: “L’operazione era programmata da tempo” ha dichiarato, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli neppure sull’esito dell’operazione, sulle cui cause vige il massimo riserbo.

Calciatore, dirigente e poi agente: l’ascesa di Mino Raiola

Nato a Nocera Inferiore , provincia di Salerno , il 4 novembre 1967, da una famiglia di Angri, sempre nel salernitano, Carmine , detto “Mino”, Raiola dall’età di un anno è cresciuto in Olanda, dove la famiglia ha aperto una pizzeria. Lui però ha sempre lavorato nel mondo del calcio. Partito come calciatore dalle giovanili dell’Haarlem, squadra di cui poi è diventato direttore sportivo, ha iniziato a lavorare con i calciatori olandesi fino ad affermarsi nel calcio che conta.

Raiola e i suoi “assistiti eccellenti”

Uno dei primi approdati in Italia grazie a lui è stato Bryan Roy al Foggia nel 1992, mentre nel 1993 fu mediatore per il trasferimento di Dennis Bergkamp e Wim Jonk dall’ Ajax all’ Inter diventando poi agente FIFA . Ma prima ancora, nel 1988, aveva portato Frank Rijkaard dallo Sporting Lisbona al Milan . Tra i suoi “assistiti”, oltre il già citato Ibrahimovic , anche Balotelli , Haaland , Donnarumma , Pogba , Verratti e De Ligt .

OMNISPORT