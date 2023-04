Razzismo, si rischia un altro caso Lukaku: cori contro Karamoh e Singo

Calcio,SerieA,Razzismo,Karamoh,

24-04-2023 12:52

Si rischia un nuovo caso Lukaku. Il calciatore dell’Inter, durante la semifinale d’andata contro la Juve di Coppa Italia, era stato vittima di cori razzisti. Qualcosa di uguale si è verificato durante Lazio – Torino a carico di Karamoh e Singo.

Lazio – Torino: i cori contro Karamoh e Singo

Non si fermano i casi di razzismo nel calcio italiano. Nel match di sabato, tra Lazio e Torino si sono sentiti cori, da parte dei tifosi della Lazio, a carico di Karamoh e Singo. Lo stesso Juric in conferenza stampa ha ribadito un concetto già espresso: “Non ci sono leggi adatte“. Due settimane fa, dopo quando successo a Lukaku aveva detto: “Ripetiamo sempre le stesse cose… Si fa veramente poco, anche questa volta si è fatto poco come punizioni”.

La denuncia di Karamoh

Il calciatore del Torino Karamoh ha scelto di non stare zitto. Su Instagram, qualche ora fa, ha pubblicato un video in cui si sentono gli ululati razzisti con tanti di didascalia provocatoria. “Come questo tipo di persona possa ancora entrare allo stadio nel 2023?”. Ora rischia il tifo biancocelete su cui c’è già una squalifica del settore di un turno, sospesa con la condizionale per un anno. In caso di reiterazione il settore più caldo dei tifosi laziali dovrebbe essere chiuso per almeno due turni.Ora bisognerà aspettare il rapporto degli ispettori e le eventuali decisioni del Giudice Sportivo.

Il caso Lukaku

Una vicenda che arriva a pochi giorni alla “grazia” data a Lukaku. Il calciatore dell’inter era stato squalificato dopo la sua esultanza, sotto la curva bianconera, durante il match di semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, con indice alla bocca e saluto militare. Il gesto non era stato considerato idoneo, ma Lukaku è spesso solito esultare così ed era stato vittima di cori razzisti. Dopo il ricorso respinto dal CAF così la decisione ultima è arrivata da Gravina