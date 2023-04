Inter, Inzaghi duro sul calendario. Lukaku ringrazia Gravina per la Juve

Dopo il match vinto dall'Inter contro l'Empoli per 3-0, Simone Inzaghi ha analizzato la sfida e Romelu Lukaku ha voluto ringraziare il numero uno della Figc.

23-04-2023 15:19

L’Inter torna a vincere in campionato dopo cinque giornate a secco, battendo l’Empoli 3-0 in trasferta. Non solo, sorride anche Romelu Lukaku che torna a un gol su azione: era dal 13 agosto contro il Lecce che l’attaccante belga non trovava il gol su azione in Serie A, sono passati 253 giorni da allora. Tracce di LuLa: in rete anche Lautaro. Al termine del match, Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le parole di Inzaghi sul match: “Partita importante, una delle tante che dovremmo fare da qui alla fine. L’abbiamo interpretata bene. Nel primo tempo avevamo il predominio del gioco, ma probabilmente siamo stati un po’ lenti nella circolazione, quindi si poteva fare meglio. Nel secondo tempo ci ha sbloccati il gol iniziale, poi abbiamo iniziato a giocare una partita importante a cui tenevamo tanto”.

Inzaghi ritrova Lukaku: “Potrebbe essere decisivo. Hanno giocato giocatori che hanno giocato di meno e sono stati strepitosi. Sono ottimi segnali che ho ricevuto, ma su questo non ho mai avuto dubbi. Sono contento per Romelu e per noi. Penso che sia stato un grandissimo segnale dato dalla Federazione a tutti, soprattutto ai più giovani. Bisogna sempre combattere il razzismo. Ho fatto respirare i giocatori che avevano giocato tantissimo. Qualcosa ho in mente, ma poi mancano due giorni alla partita. Siamo contentissimi di giocarci una semifinale nel nostro stadio, vogliamo fare una buona partita”.

Inzaghi: “Calendario folle”

Inevitabile una domanda a Inzaghi sul match di Champions contro il Milan in semifinale: “Sarà una sfida importante, con una finale in palio nella manifestazione più importante d’Europa. Però prima ne abbiamo tante da affrontare e non abbiamo tempo per pensare più in là, siamo già a 72 ore dalla prossima partita. Il calendario è questo, obiettivamente folle perché si gioca tantissimo. Non dovremo però avere alibi”.

Lukaku, ringraziamenti a Gravina

Queste le parole di Lukaku dopo la doppietta in Empoli-Inter: “Dobbiamo ringraziare i tifosi perchè ogni partita ci danno la fiducia necessaria per fare meglio. Quest’anno è stato un campionato complicato ma noi non possiamo che ringraziare i tifosi. Ho avuto un infortunio veramente grave ma ora ho più fiducia e voglio tornare a essere decisivo e aiutare la squadra. Punto sempre a fare meglio e fare tutto per l’Inter. L’Inter mi ha dato tutto e io voglio dare tutto per l’Inter”.

Infine, l’attaccante dell’Inter ha voluto mandare un messaggio importante a Gravina per avergli consentito di disputare Inter-Juventus di Coppa Italia: “Voglio ringraziare il presidente della FIGC per avermi permesso di giocare quella partita, è un passo in avanti per il calcio italiano”.