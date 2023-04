Inter-Juventus: La grazia a Lukaku scatena il web, è bufera su Gravina

Il bomber in coppa Italia ci sarà, il popolo bianconero accusa pesantemente il presidente federale

23-04-2023 09:12

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Un atto di giustizia? Un colpo secco al razzismo? O un clamoroso autogol in violazione delle regole? Se per quasi tutti i giornali la decisione del presidente federale Gravina di graziare Lukaku, che era stato squalificato dopo il rosso rimediato nell’andata della semifinale di coppa Italia con la Juve per aver reagito in maniera scorretta ai cori razzisti nei suoi confronti, è da elogiare non la pensa così tutto il popolo della Juventus, che parla di ingiustizia.

Inter-Juventus, Lukaku graziato dalla Figc

Il comunicato della Figc è chiaro: “È emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara”.

Inter-Juventus, Lukaku esulta sui social

La decisione è stata accolta con gioia dal bomber dell’Inter che sui social scrive: “Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità. Credo che sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il mondo dello sport e non solo. È stato dimostrato che c’è la volontà di combattere il razzismo»”.

Inter-Juventus, i tifosi bianconeri processano Gravina

Il mondo Juve però è sul piede di guerra e si sfoga sui social: “Dopo l’intervento del presidente della Federazione italiana, Gravina, nel togliere il cartellino rosso a Lukaku, mi è apparso chiaro che il calcio italiano è gestito da ladri che non hanno giustizia”, oppure: “Gravina sta fallendo su tutto basta vedere la nazionale di nuovo fuori dai mondiali e non avuto neanche il buon gusto di dimettersi ma avanti così” e poi: “Gravina spero si dimetta al più presto, fa solo danni… Dai 2 mondiali, alla giustizia sportiva, a nessun atto per migliorare il calcio, serie A ha perso interesse, ora da la grazia senza regole”

C’è chi scrive: “Per giorni hanno raccontato tramite la stampa amica che Lukaku non avesse fatto nulla, strumentalizzando un episodio di razzismo per ottenere un favore sul campo. La decisione di Gravina è di una gravità inaudita e fa capire bene il clima. Ne parlerà forse Report, fra 20 anni” oppure: “La FIGC usa le regole come gli pare. A questo punto a cosa ci stanno a fare gli addetti della giustizia sportiva? Tanto c’è il Presidente della Federazione che dà le grazie a proprio piacimento. Questa è una vergogna. Gesto da tifoso, sulla scia delle solite pressioni mediatiche. A scapito della Juve” e infine: “Unico punito? Tre giornate a Cuadrado…. Che schifo!”.