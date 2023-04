Lukaku, la storica decisione di Gravina dopo il razzismo allo Juventus Stadium

Lotta al razzismo, storica presa di posizione del presidente della Figc Gravina: concessa la grazia a Lukaku, l'attaccante dell'Inter ci sarà in Coppa Italia contro la Juventus.

Il paradosso era che a pagare, in fin dei conti, erano rimasti lui e due tra i cinquemila e passa tifosi della Tribuna Sud dello Juventus Stadium che lo avevano fatto oggetto di cori e insulti, quelli individuati dalla Juventus e banditi dallo stadio. Graziati gli altri, soprattutto dopo la riapertura del settore decisa dalla Corte Sportiva d’Appello per il match di campionato tra i bianconeri e il Napoli. Romelu Lukaku, se non altro, potrà esserci nella sfida di ritorno di Coppa Italia di mercoledì a San Siro. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, gli ha concesso la grazia.

Semifinale di Coppa Italia, Gravina concede la grazia a Lukaku

Detta così sembra che il criminale sia Lukaku e che il provvedimento lo abbia riabilitato dopo un errore commesso. In realtà la “colpa” di Lukaku è di aver esultato alla sua maniera dopo il gol dell’1-1 realizzato su rigore negli ultimissimi istanti di gara. Un gesto che è stato preso per provocazione e che ha innescato una vera e propria gazzarra in campo, costatagli il cartellino rosso per somma di ammonizioni. Un provvedimento, quello di grazia, che è stato preso “in via eccezionale e straordinaria” dal presidente della Figc per dare un segnale forte contro il razzismo.

La motivazione: “Odio e discriminazione” allo Juventus Stadium

Decisione motivata dalla Federcalcio attraverso un comunicato in cui si sottolinea senza troppi giri di parole: “È emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara”. Insomma, senza i cori e le offese di natura razzista da parte di alcuni tifosi della Juventus, Lukaku non sarebbe andato sopra le righe.

Lotta al razzismo: la decisione del numero uno Figc è di portata storica

La conferma della squalifica aveva scatenato le proteste dello stesso Lukaku, che aveva tuonato contro la decisione: “La vittima così diventa carnefice”. Proprio l’ondata emotiva successiva alle decisioni della Corte Sportiva d’Appello ha indotto il presidente Gravina a prendere una decisione che potrebbe fare da apripista per altri provvedimenti del genere. Forse qualcosa inizia a muoversi davvero nella lotta al razzismo, anche in serie A. Coi fatti e non più solo con le parole.