Uefa: Gravina nominato vicepresidente

Lo ha rivelato Aleksander Ceferin dopo la conferma a numero uno dell'Associazione dei club calcistici europei

05-04-2023 16:11

Ruolo di rilievo per Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Nella conferenza stampa successiva alla sua conferma quale presidente della Uefa, ossia l’Union of European Football Associations, Aleksander Ceferin ha rivelato che Gravina sarà uno dei due vicepresidenti. Insieme a lui nominata anche la professoressa Laura McAllister, ex calciatrice del Galles.

Ceferin ha esordito, prima di iniziare il suo terzo mandato, con queste parole: “E’ un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità. Quello che vi prometto è che farò del mio meglio per non deludere nè voi nè il calcio”.