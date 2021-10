Calcio, Tavecchio: "Vi spiego cosa c'è dietro la Superlega"

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato ai microfoni di Tutto Juve, esprimento la propria opinione personale sul progetto Superlega. Ecco le sue parole:

“Agnelli ha una schiera di avvocati che non ha bisogno dei miei consigli. Sapete cosa c’è dietro? Il problema economico ha spinto le società a creare queste situazioni extra Uefa. I club sono attanagliati dalla crisi e devono trovare le risorse. Non si possono avere costi così elevati rispetto agli ingaggi dei calciatori. Gente che prende centinaia di migliaia di euro al giorno è una cosa non più sostenibile. L’unica soluzione è avere più introiti. Servirebbe un’operazione attraverso cui i proventi non andassero alle associazioni, ma ai club. Così è nata la Superlega”.

OMNISPORT | 07-10-2021 15:21