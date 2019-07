La Roma è a un passo dall'ingaggio del difensore dell'Atalanta e della Nazionale Gianluca Mancini. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Azzurro sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

Torna il gelo tra Nicolò Zaniolo e la Roma. La Juventus è da mesi interessata al giocatore, e Paratici sta studiando le possibilità di un colpo : la Roma chiede 60 milioni di euro per la cessione, una somma troppo alta per i bianconeri che però stanno pensando di proporre ai giallorossi un'offerta alternativa, mettendo sul piatto il cartellino di Gonzalo Higuain. Oltre alla Juventus, l'altro club fortemente interessato a Zaniolo è il Tottenham. Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere.

I bianconeri oltre ai colpi in entrata pensano alle cessioni per finanziare il budget di mercato. Ecco gli esuberi.

La Fiorentina è pronta al rilancio per l'esterno del Sassuolo Pol Lirola : dopo il primo no dei neroverdi a 10 milioni di euro, che ha aperto ai gigliati. Lui ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra ma ancora non ci sono arrivate offerte.

Il Parma ha chiesto informazioni all'Atalanta per l'attaccante gambiano Musa Barrow. Lo riporta Sky. La Dea avrebbe per il momento detto no ai crociati, ma le due parti potrebbero rincontrarsi più avanti.

Il presidente del Torino Urbano Cairo in una intervista alla Gazzetta dello Sport parla del mercato dei granata : I preliminari di Europa League sono una partenza, non un arrivo e il cammino dovrà essere lungo e importante. Rimbocchiamoci subito le maniche come Valentino. Magari il terzo portiere.

Quest ’ ultimo, possibile in particolare per Icardi, al centro nelle ultime ore di un autentico giallo legato alla presenza a Ibiza tanto del giocatore e della moglie-agente Wanda Nara, quanto del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Un ’ operazione comunque ancora tutta da impostare, ma che può basarsi sulla volontà della Juventus di acquistare un nuovo centravanti, magari in vista della cessione di Mario Mandzukic, oltre che su quella dell ’ Inter di far cambiare aria a Icardi.

