Massimiliano Allegri è pronto per prendersi l ’ Inter. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l'Inter. Ringrazio per quest'opportunità, ne è valsa la pena ha detto tra l ’ altro Conte in Germania. Naturalmente, Conte è già tornato juventino. Massimiliano Allegri, sembra essere l ’ uomo giusto per l ’ ennesima rivoluzione in casa del Biscione.

Le principali trattative aperte, chiuse e in via di definizione che scaldano le grandi della Serie A.

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato in conferenza stampa del futuro di Iago Falque, rientrato dal Genoa : Il mister Giampaolo ama il calcio propositivo, sono le caratteristiche giuste di Iago. Deciderà il mister quale ruolo dare allo spagnolo.

Luis Suarez in un'intervista a El Pais manda un messaggio chiaro al Barcellona : Non ho parlato con Koeman. Se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano. Si dice che il presidente abbia fatto alcuni nomi di giocatori cedibili, ma a me non è stato detto niente.

Niente Benfica per Edinson Cavani. Il club portoghese ha deciso di interrompere le trattative a cause delle richieste economiche eccessive del bomber uruguaiano, che voleva un ingaggio di dieci milioni all'anno per un contratto triennale.

Secondo quanto riporta La Stampa, una strada che Fabio Paratici vuole intraprendere con diversi tesserati per abbassare il monte ingaggi del club torinese. Anche loro fuori dai progetti futuri della Juve, non riescono a trovare un accordo con la Juventus per la rescissione consensuale dei contratti. E le difficoltà di Paratici bloccano il mercato in entrata della Juve e il progetto di ringiovanimento che vuole portare avanti Andrea Pirlo.

Matteo Lovisa, sulle colonne de Il Gazzettino, ha parlato degli obiettivi di mercato del Pordenone, squadra che nell ’ ultima stagione non è andata lontana dalla promozione in serie A. Porteremo invece sicuramente a casa un portiere, due centrocampisti e tre attaccanti. Ci stiamo guardando intorno, per trovare giocatori da Pordenone.

Giacomo Bonaventura si è lamentato per il trattamento ricevuto. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Nel mio caso non è successo.

Il Genoa studia alternative per la panchina. La strada per Vincenzo Italiano, che ha centrato la promozione in serie A con lo Spezia, si è fatta in salita. Anche perché il tecnico ha un contratto con le Aquile e il patron Gabriele Volpi ha già detto che resterà. Sullo sfondo, anche Rolando Maran.

Ricordo che anni fa Angelozzi voleva Caputo : ecco forse adesso ci vorrebbe uno così. Il patron dello Spezia, ovviamente al settimo cielo per la promozione in serie A delle Aquile, con la Gazzetta dello Sport ha iniziato a parlare di mercato. Hanno il contratto , non capisco perché dovrebbero andare via ha poi aggiunto Volpi , parlando dell ’ allenatore , Vincenzo Italiano , e di Guido Angelozzi , fondamentale nella costruzione di una squadra capace di centrare un traguardo storico.

Cosa è successo ieri venerdì 21 agosto 2020

Virgilio Sport - 22-08-2020 | 16:40