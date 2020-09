Dopo la deludente stagione passata, il Torino sta cercando di muoversi in maniera oculata sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister Marco Giampaolo. L'obiettivo di Urbano Cairo e della dirigenza granata è quello di rinforzare difesa e centrocampo. In questo senso, il Toro è pronto a tentare l'affondo per Gian Marco Ferrari del Sassuolo e Lucas Torreira dell'Arsenal. Per arrivare a Ferrari, il Torino è disposto a sacrificare Simone Zaza o Simone Edera.

Si roncorrono sempre più velocemente le voci di un ritorno di Gareth Bale al Tottenham ma assieme al gallese c'è un altro calciatore attualmente sotto contratto con i Blancos in procinto di trasferirsi agli Spurs di Josè Mourinho : si tratta dell'esterno basso Sergio Reguilon. Però, la formula : lo spagnolo si trasferirebbe al Tottenham a titolo definitivo, mentre Bale gocherebbe in prestito con il Real Madrid pronto a pagare parte dell'ingaggio.

Lo strappo con i dirigenti della società biancoceleste sul rinnovo è stato definitivamente ricucito e il difensore è pronto a firmare il prolungamento di contratto fino al 2025. Acerbi, guadagnerà circa 2.5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.

Il presidente Steven Zhang detta le linee del mercato : in uscita Nainggolan, Skriniar, Candreva e Perisic.

Mancano ormai soltanto le ultime formalità del caso per sancire definitivamente il passaggio di Cengiz Under dalla Roma al Leicester. Secondo quanto riportato dal ‘ Corriere dello Sport, il club di Premier League ha operato un sorpasso di forza sul Napoli, che pareva il club più vicino al calciatore turco, convincendo la società giallorossa con il pagamento subito di 3 milioni per il prestito oneroso e di 25 milioni per il riscatto, obbligatorio, a fine stagione.

L'Inter è molto attiva sul mercato. Per Zhang è più importante una pianificazione a lungo termine, per riportare l ’ Inter ai livelli nazionali e internazionali che le competono. Si parte da Ivan Perisic. Secondo il Corriere dello Sport, il PSG si sarebbe, invece, fatto avanti per Radja Nainggolan e per Milan Skriniar, reduce da una stagione non eccelsa. Per l'Inter potrebbe arrivare un tesoretto importante.

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, il PSG si sarebbe mosso per Koulibaly. Si parla di una proposta ufficiale importante, pari a 52 milioni di euro per il cartellino. Il patron del club partenopeo De Laurentiis starebbe resistendo, sperando in un pronto rilancio del Manchester City.

Dopo sette anni al Real Madrid, Bale sarebbe pronto a rimettersi in gioco altrove. Il suo ritorno al Tottenham, club in cui il gallese classe 1989 ha giocato per sei stagioni. Jonathan Barnett, agente di Bale, ha confermato la trattativa con gli Spurs : Colloqui in corso. E la volta in cui Bale è più vicino a lasciare il Real Madrid, le parole dello stesso procuratore ai microfoni della BBC.

Luis Suarez continua ad essere l'obiettivo numero uno della società bianconera. Ne ha parlato, dopo l'amichevole Barcellona - Girona, il tecnico blaugrana Ronald Koeman. Se alla fine non troverà una squadra, le parole di Rambo Koeman rilasciate a TV3.

Il futuro di Candreva potrebbe essere lontano da Milano. Il centrocampista, starebbe per lasciare l'Inter per accasarsi al Genoa di Maran. Classe 1987, Candreva ha giocato le ultime quattro stagioni con i nerazzurri, collezionando 158 presenze, con 18 gol all'attivo. Il contratto dell'esterno d'attacco con l'Inter scade nel giugno del 2021.

Cosa è successo ieri mercoledì 16 settembre 2020

Virgilio Sport - 17-09-2020 | 11:48